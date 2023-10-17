У вівторок вранці, 17 жовтня, про цей обстріл розповіла начальниця Координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал. Також прокоментував атаку глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Дивіться також Обстріл Одещини "Шахедами", удари по авіабазах окупантів: хронологія 601 дня війни

Обстріл Одеської області

Як зазначила Гуменюк, загарбники продовжують тероризувати південні регіони за допомогою повітряних цілей, оскільки вважають, що нібито лише у такий спосіб зможуть здобути перевагу.

Шість "Шахедів", які були спрямовані з Кримського півострова в напрямку Одещини, були знищені на підльоті в морі. Але внаслідок бойової роботи, відбулось влучання в рекреаційну зону. Пошкоджено ангар для зберігання майна, декілька плавзасобів. На щастя, люди не постраждали,

– констатувала Гуменюк.

Водночас Кіпер уточнив, що йдеться саме про яхт-клуб. Пошкоджено було внаслідок обстрілу школу вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних суден.

Наслідки атаки на Одещину / Фото Сил оборони Півдня

Зверніть увагу! Окрім того, вночі ворог запустив ракету Х-59 на Миколаївську область. Однак її вдалось збити українській системі ППО.

Терор не припиняється

У Херсонській ОВА повідомили 17 жовтня, що за минулу добу загарбники здійснили 32 обстріли, випустивши 158 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників. Обійшлось без загиблих та постраждалих, але є руйнування інфраструктури.

Дивіться також В Одесі пролунали потужні вибухи: працює ППО

Окрім того, вночі було зафіксовано 2 вибухи в районі Краснопільської громади Сумської області, внаслідок мінометного обстрілу. Про це проінформували в обласній військовій адміністрації регіону.