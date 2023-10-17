Во вторник утром, 17 октября, об этом обстреле рассказала начальница Координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал. Также прокомментировал атаку глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Смотрите также Обстрел Одесщины "Шахедами", удары по авиабазам оккупантов: хронология 601 дня войны

Обстрел Одесской области

Как отметила Гуменюк, захватчики продолжают терроризировать южные регионы с помощью воздушных целей, поскольку считают, что якобы только таким образом смогут получить преимущество.

Шесть "Шахедов", направленных с Крымского полуострова в направлении Одесщины, были уничтожены на подлете в море. Но в результате боевой работы произошло попадание в рекреационную зону. Поврежден ангар для хранения имущества, несколько плавсредств. К счастью, люди не пострадали,

– констатировала Гуменюк.

В то же время Кипер уточнил, что речь идет именно о яхт-клубе. Повреждена была в результате обстрела школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских суден.

Последствия атаки на Одесщину / Фото Сил обороны Юга

Обратите внимание! Кроме того, ночью враг запустил ракету Х-59 на Николаевскую область. Однако ее удалось сбить украинской системе ПВО.

Террор не прекращается

В Херсонской ОВА сообщили 17 октября, что за прошедшие сутки захватчики совершили 32 обстрела, выпустив 158 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и беспилотников. Обошлось без погибших и пострадавших, но есть разрушение инфраструктуры.

Смотрите также В Одессе прогремели мощные взрывы: работает ПВО

Кроме того, ночью было зафиксировано 2 взрыва в районе Краснопольской общины Сумской области, в результате минометных обстрелов. Об этом проинформировали областная военная администрация региона.