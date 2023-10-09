Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских обстрелов часто гибнут и ранены именно гражданские.

К теме Оккупанты запустили "Шахеды": Юг красный, в Николаевской области работает ПВО

В Одессе слышали взрывы

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в 22:22 объявили воздушную тревогу. В воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне запустили "Шахеды".

Уже в 23.40 в Одессе услышали первые взрывы. Также их слышали в районе Вилкового. По информации местных телеграм-каналов, в Одессе работает ПВО.

В Одессе работает ПВО: видео