Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что сейчас ожидается усиление средств ПВО.

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Россия активно использует во время атак "Шахеды"

По словам Игната, против дронов-камикадзе нужно бороться, поскольку эта осень-зима является рекордной по количеству применения БПЛА "Шахед".

Более 500 в сентябре. За шесть месяцев отопительного сезона в прошлом году было использовано против Украины более тысячи БПЛА. У нас уже полтысячи за один месяц. Против этого оружия нужно серьезно подготовиться,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Он добавил, что противовоздушная оборона будет делать то, что делала с самого начала – сбивать воздушные цели и защищать воздушное пространство. Впрочем, сейчас средств ПВО в Украине слишком мало.

Как в Украине противодействуют ночным атакам дронов

Недавно Наталья Гуменюк рассказала, что во время последней атаки дронов результативность работы сил ПВО достаточно высока, хотя враг пытался обойти систему ПВО. Россияне запустили сразу несколько групп "Шахедов", чтобы они рассредоточивали наши усилия.

"Были сложные маневры. Вы могли видеть, что наблюдали дроны и над Черкащиной, затем они снова возвращались в южные регионы. Это тактика, которую мы уже видели, изучаем и понимаем, как ей противодействовать. В большинстве случаев нам это удается", – отметила. Гуменюк.