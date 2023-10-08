Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що наразі очікується посилення засобів ППО.

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Росія активно використовує під час атак "Шахеди"

За словами Ігната, проти дронів-камікадзе потрібно боротися, оскільки ця осінь-зима є рекордною за кількістю застосування БпЛА "Шахед".

Понад 500 у вересні. За шість місяців опалювального сезону минулого року було використано проти України понад тисячі БпЛА. Ми вже маємо пів тисячі за один місяць. Проти цієї зброї треба серйозно підготуватися,

– підкреслив речник Повітряних сил.

Він додав, що протиповітряна оборона буде робити те, що робила з самого початку – збивати повітряні цілі та захищати повітряний простір. Втім, наразі засобів ППО в Україні замало.

Як в Україні протидіють нічним атакам дронів

Нещодавно Наталія Гуменюк розповіла, що під час останньої атаки дронів результативність роботи сил ППО досить висока, хоч ворог намагався обійти системи ППО. Росіяни запустили одразу декількох груп "Шахедів", щоб вони розосереджували наші зусилля.

"Були складні маневри. Ви могли бачити, що спостерігали дрони і над Черкащиною, потім вони знову поверталися до південних регіонів. Це тактика, яку ми вже бачили, вивчаємо і розуміємо, як їй протидіяти. У більшості випадків нам це вдається", – зазначила Гуменюк.