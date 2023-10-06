У Румунії знову стали свідками атаки на атаку портову інфраструктуру Одеської області. Росіяни вдарили по порту та митниці Орлівка, які розташовані за Дунаєм від румунського міста Ісакча.

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У Румунії знову стали свідками атаки по Україні

Румунські ЗМІ повідомили, що у Рені пошкоджено зерновий склад. Також через атаку Україні довелось тимчасово зупинити поромну переправу в Орлівці.

Тим часом з румунського берега очевидці знову зафіксували на відео атаку Росії по українській інфраструктурі.

Зазначимо, що раніше міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску наголосила на тому, що атаки Росії на цивільну інфраструктуру України, зокрема по портах Дунаю біля кордонів Румунії, це воєнні злочини.

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