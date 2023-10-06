В Румынии снова стали свидетелями атаки на портовую инфраструктуру Одесской области. Россияне ударили по порту и таможне Орловка, которые расположенный за Дунаем от румынского города Исакча.
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В Румынии снова стали свидетелями атаки по Украине
Румынские СМИ сообщили, что у Рени поврежден зерновой склад. Также из-за атаки Украине пришлось временно остановить паромную переправу в Орловке.
Тем временем с румынского берега очевидцы снова зафиксировали на видео атаку России по украинской инфраструктуре.
Отметим, что ранее министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отметила, что атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины, в частности по портам Дуная у границ Румынии, это военные преступления.
Что известно о ночной атаке "Шахедами" по Украине
- В ночь на 6 октября оккупанты выпустили из временно оккупированного Крыма 33 "Шахеда". Они маневрировали и направлялись несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.
- Российские захватчики снова целились по пограничной и припортовой инфраструктуру Подунавья: повреждено зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, пограничникам пришлось временно остановить работы паромного пункта Орловка.
- В эту ночь нашим защитникам удалось сбить 25 воздушных целей в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей