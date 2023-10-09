оккупанты запустили "Шахеды" по Украине. В воздушных силах уточнили, что они направляются в направлении Одесщины и Николаевщины.
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Россияне снова атакуют южные области Украины
Страна-агрессорка и дальше терроризирует украинцев воздушными атаками: что известно
- 5 октября оккупанты нанесли ракетный удар по селу Гроза на Харьковщине. "Искандер" попал в кафе-магазин, где собралось много местных жителей – они пришли на поминальный обед в честь своего односельчанина – погибшего военного. В результате атаки погибли 52 человека. Следователи предполагают, что удар по кафе мог скорректировать наводчик с местных.
- 6 октября россияне пустили две ракеты по Харькову. Тогда погибли два человека – женщина 68 лет и мальчик 10 лет. Пострадали 30 жителей, среди них – 11-месячный ребенок.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что нынешняя осень-зима является рекордной по количеству дронов-камикадзе, которые запускает Россия по Украине. Только в сентябре их было применено более 500.