Окупанти запустили "Шахеди" по Україні. У Повітряних силах уточнили, що вони прямують у напрямку Одещини та Миколаївщини.

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Росіяни знову атакують південні області України

23:46 На Одещині повідомили про вибухи. Жителі Одеси повідомляють, що бачили роботу ППО по ворожій цілі у місті.

Глава Одеської ОВА закликав жителів області перебувати в укриттях.



"Жителі Одеського та Білгород-Дністровського районів, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо! Роботу сил ППО не знімати!" – наголосив Олег Кіпер.

23:34 Повітряні сили зазначили, що з Чорному моря кілька груп ударних дронів тримають курс на Затоку.

23:28 у Повітряних силах заявили, що ворожі дрони йдуть у напрямку Кривого Рогу. Для всієї Дніпропетровщини оголосили загрозу "Шахедів. У напрямках Одеси, Южного та Коблева рухаються кілька груп "Шахедів.

23:11 Ще кілька груп "Шахедів" прямують з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини.

22:33 ПС повідомили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Коблеве. О 23:01 на Миколаївщині спрацювала ППО.

22:17 Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини та Миколаївщини, уточнивши, що їх курс може змінюватися.

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