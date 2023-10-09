Окупанти запустили "Шахеди" по Україні. У Повітряних силах уточнили, що вони прямують у напрямку Одещини та Миколаївщини.
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Росіяни знову атакують південні області України
Країна-агресорка надалі тероризує українців повітряними атаками: що відомо
- 5 жовтня окупанти завдали ракетного удару по селу Гроза на Харківщині. "Іскандер" влучив по кафе-магазину, де зібралося багато місцевих мешканців – вони прийшли на поминальний обід на честь свого односельчанина – загиблого військового. У результаті атаки загинули 52 людини. Слідчі припускають, що удар по кафе міг скорегувати навідник з місцевих.
- 6 жовтня росіяни пустили дві ракети по Харкову. Тоді загинули дві людини – жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 жителів, серед них – 11-місячний хлопчик.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що цьогорічна осінь-зима є рекордною за кількістю дронів-камікадзе, які запускає Росія по Україні. Лише у вересні їх було застосовано понад 500.