У Лондоні переконані, що "партнерство" цих двох держав зміцнилося за останні роки "завдяки" повномасштабному вторгненню. Про це йдеться у повідомленні міноборони країни за 9 жовтня.

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Як Іран сприяє терору проти України

Саме санкції та міжнародна ізоляція змусили Кремль переорієнтуватися на "союзника", з якими раніше не хотілося мати нічого спільного. Москві важливо було звідкись почати отримувати дипломатичну, економічну та військову підтримку.

Іранська військова допомога російським солдатам, що воюють проти України, включала сотні односторонніх ударних БпЛА та артилерійські боєприпаси. Відповідні дрони були ключовим елементом російської кампанії дальніх ударів по Україні,

– вказано в джерелі.

Окрім того, там мовиться про розширення тегерансько-московських домовленостей задля налагодження на території Росії виробництва безпілотних літальних апаратів.

Зверніть увагу! Декілька місяців тому Іран приєднався до Шанхайської організації співробітництва. У міноборони Британії переконані, що це є ще одним важливим сигналом. Разом з тим там згадали, що Тегеран було запрошено приєднатися ще й до БРІКС.

Слід сказати, що не так давно Іран заявив, що Росія упродовж 2022 та 2023 років здійснила інвестицій на 2,76 мільярда доларів.

"Економічні зв'язки цих двох країн, швидше за все, поглибляться, оскільки Росія прагне пом'якшити вплив санкцій", – написали британські розвідники.

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Водночас політолог-міжнародник Руслан Осипенко запевняв, що Росія також причетна до вторгнення ХАМАС на територію Ізраїлю. За його словами Москва фінансує цю організацію, а Іран надає її бойовикам зброю.