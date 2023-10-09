За словами високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку на Ізраїль. Остаточно напад схвалили на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.
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Іран з серпня міг допомагати готувати атаку на Ізраїль
За даними джерел, офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС ще з серпня. Зокрема, аби розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення в Ізраїль.
Деталі операції уточнили під час кількох зустрічей у Бейруті. До речі, у них взяли участь офіцери КВІР і представники підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, зокрема ХАМАС і Хезболла.
Представники США зазначали, що не бачили доказів причетності Ірану.
Ми ще не бачили доказів того, що Іран керував цією конкретною атакою або стояв за нею, але це, безумовно, довгий зв'язок,
– сказав держсекретар Ентоні Блінкен.
Офіційний американський представник цих зустрічей зазначив, що на даний момент у США немає жодної інформації. Тим часом європейський чиновник і радник сирійського уряду надав такі ж дані про участь Тегерану в підготовці нападу, як і високопоставлені члени ХАМАС і Хезболли.
Ізраїль звинуватив Іран, заявивши, що він стоїть за нападами, хоча й опосередковано. окрім того, служби безпеки пообіцяли завдати ударів по керівництву, якщо Тегеран визнають відповідальним за вбивство ізраїльтян.
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Іран заперечує свою причетність
The Jerusalem Post пише, що в понеділок, 9 жовтня, Іран заперечив свою причетність до атак на Ізраїль.
Рішучі кроки палестинців є цілком законним захистом від семи десятиліть окупації та жахливих злочинів незаконного сіоністського режиму. Ми підтримуємо Палестину без застережень. Однак ми не залучені у палестинській відповіді, яку здійснила лише сама Палестина,
– заявила іранська делегація в ООН.