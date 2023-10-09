По словам высокопоставленных членов ХАМАС и Хезболлы, представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку на Израиль. Окончательно нападение одобрили на встрече в Бейруте в прошлый понедельник.

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Иран с августа мог помогать готовить атаку на Израиль

По данным источников, офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС еще с августа. В частности, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения в Израиль.

Детали уточнили во время нескольких встреч в Бейруте. Кстати, в них приняли участие офицеры КСИР и представители поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ХАМАС и Хезболла.

Представители США отмечали, что не видели доказательств причастности Ирана.

Мы еще не видели доказательств того, что Иран руководил этой конкретной атакой или стоял за ней, но это, безусловно, долгая связь,

– сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Официальный американский представитель этих встреч отметил, что на данный момент у США нет никакой информации. Между тем, европейский чиновник и советник сирийского правительства предоставил такие же данные об участии Тегерана в подготовке нападения, как и высокопоставленные члены ХАМАС и Хезболлы.

Израиль обвинил Иран, заявив, что он стоит за нападениями, хотя и косвенно. Кроме того, службы безопасности пообещали нанести удары по руководству, если Тегеран признают ответственным за убийство израильтян.

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Иран отрицает свою причастность

The Jerusalem Post пишет, что в понедельник, 9 октября, Иран заявил, что отрицает свою причастность к атакам на Израиль.

Решительные шаги палестинцев есть вполне законной защитой от семи десятилетий оккупации и ужасных преступлений незаконного сионистского режима. Мы поддерживаем Палестину без оговорок. Однако мы не вовлечены в палестинский ответ, который осуществила только сама Палестина,

– заявила иранская делегация в ООН.