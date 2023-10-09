В Лондоне убеждены, что "партнерство" этих двух государств укрепилось за последние годы "благодаря" полномасштабному вторжению. Об этом идет речь в сообщении минобороны страны за 9 октября.

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Как Иран способствует террору против Украины

Именно санкции и международная изоляция заставили Кремль переориентироваться на "союзника", с которым раньше не хотелось иметь ничего общего. Москве важно было откуда-то получать дипломатическую, экономическую и военную поддержку.

Иранская военная помощь российским воюющим против Украины солдатам включала сотни односторонних ударных БПЛА и артиллерийские боеприпасы. Соответствующие дроны были ключевым элементом российской кампании дальних ударов по Украине,

– указано в источнике.

Кроме того, там говорится о расширении тегеранско-московских договоренностей для налаживания на территории России производства беспилотных летательных аппаратов.

Обратите внимание! Несколько месяцев назад Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества. В минобороны Британии убеждены, что это еще один важный сигнал. Вместе с тем там упомянули, что Тегеран был приглашен присоединиться к БРИКС.

Следует сказать, что недавно Иран заявил, что Россия на протяжении 2022 и 2023 годов осуществила инвестиций на 2,76 миллиарда долларов.

"Экономические связи этих двух стран, скорее всего, углубятся, поскольку Россия стремится смягчить влияние санкций", – написали британские разведчики.

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В то же время политолог-международник Руслан Осипенко уверял, что Россия также причастна к вторжению ХАМАС на территорию Израиля. По его словам, Москва финансирует эту организацию, а Иран предоставляет ее боевикам оружие.