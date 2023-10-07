Наразі правоохоронці документують воєнні злочини, які вчинила країна-агресорка у місті. Попередньо Росія обстріляла Харків балістичними ракетами типу "Іскандер".

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У Харкові завершили рятувальні роботи

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що екстрені служби завершили рятувати людей на місці прильоту у центрі Харкова. За його словами, всім постраждалим медики надали всю необхідну допомогу.

Загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 жителів: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик,

– наголосив він.

Синєгубов зазначив, що стан більшості поранених, у тому числі дитини – середньої тяжкості. Крім того, внаслідок ракетного удару у місті пошкоджено 88 будівель.

Всього після ракетного удару пошкодження отримали 61 житлові багатоповерхівки, а також 46 автомобілів.

Що відомо про удар по Харкову