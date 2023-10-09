У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.
До теми Окупанти запустили "Шахеди": Південь червоний, на Миколаївщині працює ППО
В Одесі чули вибухи
Через чергову загрозу ворожого обстрілу о 22:22 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни запустили "Шахеди".
Вже о 23:40 в Одесі почули перші вибухи. Також їх чули в районі Вилкового. За інформацією місцевих телеграм-каналів в Одесі працює ППО.
В Одесі працює ППО: відео
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