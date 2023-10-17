Вторник, 17 октября, – это уже 601 сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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03:19, 17 октября Атака беспилотников Россия запустила по Украине дроны типа "Шахед". Взрывы слышали в Одесской области. Власти заявили о работе ПВО,