Вторник, 17 октября, – это уже 601 сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.
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Атака беспилотников
Россия запустила по Украине дроны типа "Шахед". Взрывы слышали в Одесской области. Власти заявили о работе ПВО,
В Укрзализныце заявили, что готовятся к отключениям света: "На 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине заработали пункты несокрушимости. Здесь всегда тепло, можно отдохнуть и бесплатно подзарядить свои гаджеты".