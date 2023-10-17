00:14, 17 жовтня

В Укрзалізниці заявили, що готуються до відключень світла: "На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності. Тут завжди тепло, можна відпочити та безплатно підзарядити свої ґаджети".