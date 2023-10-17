Вівторок, 17 жовтня, – це уже 601 доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Росія масштабно атакувала, "мільйонні" втрати ворога біля Бахмута: хронологія 600 дня війни

03:19, 17 жовтня

Атака безпілотників

Росія запустила по Україні дрони типу "Шахед". Вибухи чули в Одеській області. Влада заявила про роботу ППО,

00:14, 17 жовтня

В Укрзалізниці заявили, що готуються до відключень світла: "На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності. Тут завжди тепло, можна відпочити та безплатно підзарядити свої ґаджети".