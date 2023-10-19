Взрывы раздавались в нескольких городах нашего государства из-за обстрела врага. Кроме того, по вражеским объектам работала украинская противовоздушная оборона.

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Что известно о ночной атаке "Шахедами"

В Генштабе ВСУ рассказали, что российская армия ночью 19 октября применяла беспилотники "Шахед" для обстрела Украины. В частности эти вражеские летательные аппараты смогли уничтожить украинские защитники неба.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 3 дрона-камикадзе,

– сказали в Генштабе.

Кроме этого, по данным Генштаба, оккупанты также обстреляли Украину 18 октября ракетами. Так, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Павлограде, Обуховке Днепропетровской области и Николаевском районе. Там также повреждены гражданские объекты нашего государства и есть пострадавшие.

Напоследок в Генштабе рассказали, что за сутки враг нанес 15 ракетных и 79 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Россияне постоянно обстреливают Украину ударными беспилотниками