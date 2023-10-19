Собственно, между Вооруженными Силами и российскими оккупантами – жестокие бои по всей линии фронта. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на поле боя, а также смотрите, как выглядит карта боевых действий.

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Что происходит на Востоке

Боевые действия в Донецкой и Луганской областях: смотрите на карте DeepState

Южные направления фронта

Безумные потери врага

  • Военно-воздушные силы Украины нанесли 15 авиационных ударов по сосредоточению войск, вооружения и военной техники противника.
  • Также ВВС нанесли 3 авиационных удара по ЗРК врага. Уничтожили 1 российский самолет Су-25, 5 оперативно-тактических разведывательных БПЛА.
  • А вот ракетные войска поразили 2 командных поста, 1 ракетную систему "Тор", 1 контрбатарейную радарную систему "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских установок оккупантов.
  • Кроме того, по состоянию на утро 19 октября известно о 290 680 ликвидированных захватчиках. Только 680 бойцов – за прошедшие сутки.