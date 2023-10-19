Собственно, между Вооруженными Силами и российскими оккупантами – жестокие бои по всей линии фронта. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на поле боя, а также смотрите, как выглядит карта боевых действий.

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Что происходит на Востоке

Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет присутствие в районах своего государства, граничащих с Украиной. Захватчики осуществляют активные подрывные действия, чтобы предотвратить развертывание украинских войск, и увеличивают плотность минных полей вдоль границы в Белгородской области.

Купянское направление. В ОСГВ "Хортица" информируют, что украинские бойцы отбили более 15 атак оккупантов в окрестностях Синьковки, Ивановки, Кисловки в Харьковской области, а также более 10 атак вблизи Надежды Луганской области.

Лиманское направление. Вооруженные Силы Украины отразили 5 атак противника в районе Макеевки Луганской области.

Бахмутское направление. Захватчики безрезультатно пытались вернуть утраченную позицию в районе Клещеевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, уменьшают личный состав русской армии и отвоевывают новые позиции.

Авдеевское направление. В ОСГВ "Таврия" сообщают, что с помощью воздушной поддержки враг продолжает пытаться оцепить Авдеевку. Наши защитники отбили 3 атаки оккупантов. В то же время, захватчики пытаются наступать в окрестностях Новокалинового и Первомайского, что в Донецкой области. Успеха не имеют.

Марьинское направление. Украинские военные отбили 17 вражеских атак в районе Марьинки и еще 4 атаки в районе Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление. Силы обороны отразили атаки российских войск в районе Новомайорского Донецкой области.

Боевые действия в Донецкой и Луганской областях: смотрите на карте DeepState

Южные направления фронта

Запорожское направление. ВСУ сдерживают врага на окрестностях Новодаровки и востоке Малой Токмачки Запорожской области.

Мелитопольское направление. Украинские подразделения ведут наступательную операцию на оси Мелитополя и имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области. Также наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

Херсонское направление. Защитники продолжают вести контрбатарейный огонь и наносить удары по тылу оккупантов.

Безумные потери врага