Власне, між Збройними Силами та російськими окупантами – запеклі бої по всій лінії фронту. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на полі бою, а також дивіться, який вигляд має карта бойових дій.

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Що відбувається на Сході

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає присутність у районах своєї держави, які межує з Україною. Загарбники здійснюють активні підривні дії, аби запобігти розгортанню українських військ, та збільшують щільність мінних полів уздовж кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський напрямок. В ОСУВ "Хортиця" інформують, що українські бійці відбили понад 15 атак окупантів на околицях Синьківки, Іванівки, Кислівки, що в Харківській області, а також понад 10 атак поблизу Надії Луганської області.

Лиманський напрямок. Збройні Сили України відбили 5 атак противника в районі Макіївки, що в Луганській області.

Бахмутський напрямок. Загарбники безрезультатно намагалися повернути втрачену позицію в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, зменшують особовий склад російської армії та відвойовують нові позиції.

Авдіївський напрямок. В ОСУВ "Таврія" повідомляють, що за допомогою повітряної підтримки ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Наші захисники відбили 3 атаки окупантів. Водночас загарбники намагаються наступати на околицях Новокалинового та Первомайського, що в Донецькій області. Успіху не мають.

Мар'їнський напрямок. Українські військові відбили 17 ворожих атак в районі Мар'їнки та ще 4 атаки в районі Новомихайлівки, що в Донецькій області.

Шахтарський напрямок. Сили оборони відбили атаки російських військ в районі Новомайорського Донецької області.

Бойові дії у Донецькій та Луганській областях: дивіться на карті від DeepState

Південні напрямки фронту

Запорізький напрямок. ЗСУ стримують ворога на околицях Новодарівки та сході Малої Токмачки Запорізької області.

Мелітопольський напрямок. Українські підрозділи ведуть наступальну операцію на осі Мелітополя та мають частковий успіх на південний захід від Вербового Запорізької області. Також завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

Херсонський напрямок. Захисники продовжують вести контрбатарейний вогонь та завдавати ударів по тилу окупантів.

Шалені втрати ворога