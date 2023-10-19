Власне, між Збройними Силами та російськими окупантами – запеклі бої по всій лінії фронту. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на полі бою, а також дивіться, який вигляд має карта бойових дій.

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Що відбувається на Сході

Бойові дії у Донецькій та Луганській областях: дивіться на карті від DeepState

Південні напрямки фронту

Шалені втрати ворога

  • Військово-повітряні сили України завдала 15 авіаційних ударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки противника.
  • Також ВПС завдали 3 авіаційних ударів по ЗРК ворога. Знищили 1 російський літак Су-25, 5 оперативно-тактичних розвідувальних БпЛА.
  • А от ракетні війська уразили 2 командних пости, 1 ракетну систему "Тор", 1 контрбатарейну радарну систему "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських установок окупантів.
  • Окрім того, станом на ранок 19 жовтня відомо про 290 680 ліквідованих загарбників. Лише 680 бійців – за минулу добу.