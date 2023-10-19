Так, лише за минулу добу окупанти втратили ще 630 своїх бійців. Окрім того, наші захисники знищили ворожий літак, гелікоптер і багато іншої російської техніки.

До речі Щонайменше 18 влучань: дрони СБУ атакували військовий табір окупантів у Курській області

Втрати Росії у повномасштабній війні

  • Особового складу – близько 290 680 (+630),
  • танків – 4992 (+11),
  • бойових броньованих машин – 9437 (+17),
  • артилерійських систем – 6983 (+39),
  • РСЗВ – 818 (+4),
  • засобів ППО – 548 (+1),
  • літаків – 320 (+1),
  • гелікоптерів – 324 (+1),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),
  • крилатих ракет – 1534 (+0),
  • кораблів і катерів – 20 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34),
  • спеціальної техніки – 985 (+3).

Читайте також Перемога України, ядерні удари чи Холодна війна: в ЄС назвали 4 можливі сценарії майбутнього

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Українські воїни потужно знищують ворожу техніку

  • Протягом доби наша авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 – по зенітно-ракетних комплексах агресора.
  • Українські воїни знищили російський літак Су-25 та 5 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, ЗРК "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів ворога.