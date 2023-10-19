Так, лише за минулу добу окупанти втратили ще 630 своїх бійців. Окрім того, наші захисники знищили ворожий літак, гелікоптер і багато іншої російської техніки.
До речі Щонайменше 18 влучань: дрони СБУ атакували військовий табір окупантів у Курській області
Втрати Росії у повномасштабній війні
- Особового складу – близько 290 680 (+630),
- танків – 4992 (+11),
- бойових броньованих машин – 9437 (+17),
- артилерійських систем – 6983 (+39),
- РСЗВ – 818 (+4),
- засобів ППО – 548 (+1),
- літаків – 320 (+1),
- гелікоптерів – 324 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),
- крилатих ракет – 1534 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34),
- спеціальної техніки – 985 (+3).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Українські воїни потужно знищують ворожу техніку
- Протягом доби наша авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 – по зенітно-ракетних комплексах агресора.
- Українські воїни знищили російський літак Су-25 та 5 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
- Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, ЗРК "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів ворога.