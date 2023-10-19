Так, только за минувшие сутки оккупанты потеряли еще 630 своих бойцов. Кроме того, наши защитники уничтожили вражеский самолет, вертолет и много другой российской техники.

Кстати говоря По меньшей мере 18 попаданий: дроны СБУ атаковали военный лагерь оккупантов в Курской области

Потери России в полномасштабной войне

  • Личного состава – около 290 680 (+630),
  • танков – 4 992 (+11),
  • боевых бронированных машин – 9 437 (+17),
  • артиллерийских систем – 6 983 (+39),
  • РСЗО – 818 (+4),
  • средств ПВО – 548 (+1),
  • самолетов – 320 (+1),
  • вертолетов – 324 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 318 (+17),
  • крылатых ракет – 1 534 (+0),
  • кораблей и катеров – 20 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 337 (+34),
  • специальной техники – 985 (+3).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Украинские воины мощно уничтожают вражескую технику

  • В течение суток наша авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по зенитно-ракетным комплексам агрессора.
  • Украинские воины уничтожили российский самолет Су-25 и пять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.
  • Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, ЗРК "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств врага.