Про це в ефірі національного телемарафону вранці 19 жовтня розповів начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш, – інформує 24 Канал.

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Зниження напруги чи загострення

Упродовж декількох останніх днів, за словами посадовця, можна було спостерігати певне зниження інтенсивності бойових дій на Авдіївському напрямку. Однак уже 18 жовтня ворог знову активізувався.

Умовне зниження градуса напруги дійсно було декілька днів на нашому напрямку. Вчора ми спостерігали загострення. Збільшилась кількість обстрілів. Ворог не полишає спроб оточити місто. За минулу добу 5 штурмових дій,

– заявив Барабаш.

Начальник МВА констатував, що ворог намагається знайти шпаринки в обороні Збройних Сил, здійснює перегрупування. Зокрема, стягує живу силу та зброю до Авдіївки та пробує ремонтувати техніку в польових умовах.

Ми розуміємо, що найближчими днями буде загострення. Але я переконаний, що їм не вдасться Авдіївку взяти, адже це незламне місто. До того ж хлопці (ЗСУ – 24 Канал) кажуть, що "не дамо".

Разом з тим наші військові, як зазначив Барабаш, прекрасно знають пункти, в яких російські загарбники намагаються здійснювати ремонт техніки. Без сумніву, вони будуть по них відпрацьовувати.

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Обстріли не припиняються

Керівник Авдіївської міськадміністрації наголосив, що росіяни намагаються компенсувати невдачі на полі бою масованими артилерійськими та ракетними ударами.



"Були хаотичні прильоти по старій частині міста, по центральній частині міста. На ранок звичайно вони завелись. Уже два масовані обстріли відбулись вранці", – сказав Барабаш та уточнив, що:

перший обстріл був з 06:05 по 06:45,

другий – з 07:00 по 07:30.

Окупанти застосували масовано ствольну артилерію, "Гради". Станом на 08:30 інформація про постраждалих не надходила.

Окрім того, важливо, що загарбники завдали удару по школі в Очеретинській громаді, що є сусідньою до Авдіївської.

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Розвідка Британії цими днями аналізувала ситуація на Авдіївському напрямку. У Лондоні відзначили, що раніше ворожа пропаганда говорила про "беззаперечну перемогу" в цьому районі, а зараз заявляє про "активну оборону".