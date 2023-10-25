Нашим воинам удалось уничтожить флаг врага благодаря точному удару беспилотника. Об этом сообщил Сергей Стерненко.

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Как наши воины убрали российский флаг

Авдеевский террикон в серой зоне. Оккупанты подступают к нему, но закрепиться не могут. Поэтому они установили там флаг – чтобы обозначить, что эта территория якобы их. Но ВСУ доказали, что это не так.

Россияне даже сняли флаг на свой дрон. Там российский триколор и флаг 114 ОСМБР – незаконного формирования с Донбасса. Его полное название – 114-я отдельная гвардейская мотострелковая Енакиевско-Дунайская бригада, ранее 11-й отдельный гвардейский мотострелковый Енакиевско-Дунайский полк "народной милиции ДНР".

Подразделение Shadow очистило донбасский террикон от обоих. Стерненко выложил видео, где заметно, что украинский дрон подлетает к флагам, а затем сносит их.

Уничтожение российского флага на Авдеевском терриконе: смотрите видео

Какая ситуация под Авдеевкой

Согласно сообщению Генштаба на утро 25 октября, "россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери". Так что российское наступление не имеет успеха.

На карте от Deep State видно, что оккупанты стремятся взять Авдеевку в кольцо.

Бои под Авдеевкой на 25 октября: смотрите карту

Военные аналитики объясняют, что оборона Авдеевки не такая, как оборона Бахмута. На Авдеевском направлении мы защищаем территорию более 9 лет. Там всегда было горячо, поэтому Украина выстраивала оборону еще с 2014 года. "Есть украинские военные, которые знают там буквально каждый кустик", – говорит военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Также он отмечает: нашим защитникам были известны планы россиян по наступлению с севера и юга на этот город.

Россияне несут бешеные потери под Авдеевкой, но нашли этому затейливое объяснение. Они якобы предотвратили главный удар ВСУ по Донецку – мол, опередили украинских военных и начали наступать сами. Это очень похоже на их "объяснение", почему Россия напала на Украину.