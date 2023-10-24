Такой мыслью с 24 Каналом поделился военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его мнению, российское наступление на Авдеевку имело не столько военные, сколько политические причины.

Смотрите также Потрепанные и истощенные: кого россияне везут на Авдеевку через Мариуполь

Что происходит на Авдеевском направлении

Россия не прекращает попытку выбить Силы обороны из Авдеевки. Несмотря на большие потери, агрессор продолжает направлять на это направление резервы из-под Лимана, Донецка и подразделений, которые до этого находились во второй линии обороны.

"Потери врага действительно огромны. Военные, прошедшие много острых точек в этой войне, говорят, что по потерям техники штурмы Авдеевки напоминают зимние бои за Угледар, а по потерям человеческих ресурсов – массированные атаки Бахмута, когда от постоянного огня перегревались", – рассказал военный.

К каким политическим событиям был приурочен штурм

Начав новое наступление на Авдеевку 10 октября, российские генералы, вероятно, должны уже в течение недели отчитаться Путину о "победной" операции. Именно для этого 19 октября диктатор сразу после визита в Китай прилетел в Ростов-на-Дону, в котором расположен руководящий штаб окупантов.

"Это должно было создать хорошую телекартинку: Герасимов доложил Путину о локальной победе, и уже вскоре пропаганда разнесла бы это и на свою, и на западную аудиторию. Но небольшие достижения ценой огромных потерь трудно назвать победой", – отметил Сазонов.

Кирилл Сазонов о ситуации на Авдеевском направлении: смотрите видео

Поэтому российским командующим в коммуникации этой встречи пришлось ограничиться традиционным "все идет по плану". Не исключено также, что на той встрече Герасимов получил выговор и приказ взять Авдеевку, не считаясь с потерями.

"Россия сама загнала себя в ловушку, сделав битву за Авдеевку политическим вопросом, как раньше это было с Бахмутом. Украинские военные, несмотря на тяжелую ситуацию и потери, держатся хорошо за свои укрепленные позиции, и не исключено, что на штурмах Авдеевки враг надорвется", – предположил военный.

Бои за Авдеевку: последние новости