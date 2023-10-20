Визит Путина прошел 19 октября. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Путин якобы посетил штаб российской армии в Ростове

По данным росСМИ, российский диктатор якобы посетил штаб так называемой "специальной военной операции" в Ростове-на-Дону. Оттуда якобы вражеские генералы "управляют" войной в Украине.

Отмечается, что о положении дел с так называемой "специальной военной операцией" Путину доложил начальник российского генштаба Валерий Герасимов.

Кроме того, также диктатор обсудил "важные вопросы" войны с представителями высшего руководства минобороны.

Обратите внимание! Путин якобы побывал в этом штабе российской армии уже в четвертый раз. Ранее он прилетал туда в декабре 2022 года, а также в марте и августе 2023-го.

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