Путин посетил штаб вместе с начальником генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в британской разведке.

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Для чего Путин демонстративно посещал "штаб СВО"

Диктатор захотел послушать предложения по следующим шагам "специальной военной операции". Одним из выступавших с докладом был командующий группой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин.

Эксперты говорят, что этой встречей Путин, вероятно, преследовал цель продемонстрировать коллективную ответственность за специальную военную операцию.

Этот показ, вероятно, имел целью отвести от мобилизации ответственность Путина за военную неудачу, высокий уровень смертности и рост общественного недовольства. Телевизионные кадры, вероятно, были также разработаны для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова,

– отметили в британской разведке.

Как Путин провел весь день в "штабе войны в Украине"

В традиционной манере Путин принимал поклоны от своих подчиненных. В течение целого дня он заслушивал доклады о том, как же проходит "спецоперация". Кроме того, ему озвучивали предложения по ближайшим и среднесрочным действиям.

Кстати, аналитики из Института изучения войны также попытались объяснить, для чего Путин посетил штаб. Эксперты считают, что ответный публичный жест – попытка реабилитировать имидж не только самого Путина, но и минобороны России. Ведь до этого ведомства, у настроенных на кровопролитную войну россиян, очень много вопросов за последние 9 месяцев.