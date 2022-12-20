Путін відвідав штаб разом з начальником генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу. Про це повідомили у британській розвідці.

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Для чого Путін демонстративно відвідував "штаб СВО"

Диктатор захотів послухати пропозиції щодо наступних кроків "спеціальної військової операції". Одним із тих, хто виступав із доповіддю, був командувач групою російських військ в Україні генерал Сергій Суровікін.

Експерти кажуть, що цією зустріччю Путін, ймовірно, мав на меті продемонструвати колективну відповідальність за спеціальну військову операцію.

Цей показ, ймовірно, мав на меті відвести від мобілізації відповідальність Путіна за військову невдачу, високий рівень смертності та зростання суспільного невдоволення. Телевізійні кадри, ймовірно, були також розроблені для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова,

– наголосили у британській розвідці.

Як Путін провів весь день у "штабі війни в Україні"

У традиційній манері Путін приймав поклони від своїх підлеглих. Упродовж цілого дня він заслуховував доповіді про те, як же проходить "спецоперація". Крім того, йому озвучували пропозиції щодо найближчих і середньострокових дій.

До речі, аналітики з Інституту вивчення війни також спробували пояснити, для чого Путін відвідав штаб. Експерти вважають, що відповідний публічний жест – спроба реабілітувати імідж не лише самого Путіна, а й міноборони Росії. Адже до цього відомства, у налаштованих на кровопролитну війну росіян, дуже багато питань за останні 9 місяців.