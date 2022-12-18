Про це на стрімі з Марком Фейгіним говорив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал. Найімовірніше, це був звичайний ситуативний штаб, де вони намагалися з мудрими виразами облич шукати хоча б якісь успіхи у війні проти України.

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Путін послав меседж військовим

Як наголосив Арестович, не потрібно вважати, що після цієї зустрічі будуть якісь кардинальні рішення щодо війни в Україні. Насправді Путін просто вкинув своїм мобілізованим та кадровим військовим, що режим їх не кинув.

Вони демонструють, що "вождь" особисто за всім слідкує. Що він не кинув. Все просто. Йдуть заміри по фокус-групах, і вони роблять певні висновки. Наприклад, фокус-групи заявляють, що Путін давно не був з військовими, нічого не казав про армію. Тому от і показали Путіна з армією,

– зазначив Арестович.

Він підкреслив, що сучасні політики переважно не є самостійними. Багато хто орієнтується на покази різних фокус-груп і посилає відповідні меседжі населенню.

Відповідно диктатор просто показав, що зустрівся з військами та думає про армію. Фактично він потримав папірчик, вдав вигляд, що вміє читати карти, поговорив і пофотографувався.

Навіщо Путін зустрічався з військовими – пояснив Арестович: дивіться відео

Путін їде до Лукашенка на зустріч