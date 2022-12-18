Об этом на стриме с Марком Фейгиным говорил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал. Скорее всего, это был обычный ситуативный штаб, где они пытались с мудрыми выражениями лиц искать хоть какие успехи в войне против Украины.

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Путин послал месседж военным

Как отметил Арестович, не следует считать, что после этой встречи будут какие-то кардинальные решения по войне в Украине. На самом деле, Путин просто бросил своим мобилизованным и кадровым военным, что режим их не бросил.

Они показывают, что "вождь" лично за всем следит. Что он не бросил. Всё просто. Следуют замеры по фокус-группам, и они делают определенные выводы. К примеру, фокус-группы заявляют, что Путин давно не был с военными, ничего не говорил об армии. Поэтому вот и показали Путина с армией,

– отметил Арестович.

Он подчеркнул, что современные политики преимущественно не самостоятельны. Многие ориентируются на показы разных фокус-групп и посылают соответствующие месседжи населению.

Соответственно, диктатор показал, что встретился с войсками и думает об армии. Фактически он подержал бумажку, сделал вид, что умеет читать карты, поговорил и пофотографировался.

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Путин едет к Лукашенко на встречу