В Кремле решили еще раз продемонстрировать величие своего бестолкового полководца. Для того чтобы доказать, что "все идет по плану", Путин устроил показательную встречу со своими подчиненными – Шойгу, Суровикиным и Герасимовым, рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Из бункера в бункер

Сразу же пройдемся по тому, что неизвестно, где проходила встреча. Мы можем предположить, что и встреча состоялась в очередном засекреченном бункере. На видео, выложенном в сеть, можно увидеть часть помещения. Его стены обшиты деревом, прикрытым стеклом. Не исключаем, что бронированным для лучшей защиты самого диктатора.

Все встретились с очень серьезными выражениями лиц, что хочется спросить: "Володя, а что с лицом?". Напомним, что с начала так называемой "спецоперации", Путин ни разу в зону ведения боевых действий не наведывался.

Сидел в штабе целый день

В традиционной манере Путин принимал поклоны от своих подчиненных. В течение целого дня он заслушивал доклады о том, как проходит "спецоперация". Кроме того, ему озвучивали предложения по ближайшим и среднесрочным действиям.

Путин и его подчиненные сидели с грустными лицами: смотрите видео

Благодаря выложенным в сеть кадрам можно увидеть, что присутствующими на встрече были:

министр обороны Сергей Шойгу,

начальник генштаба Валерий Герасимов,

командующий объединенной группировкой войск в Украине Сергей Суровикин.

Уважаемые товарищи, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по нашим ближайшим и среднесрочным действиям,

– сказал Путин во время открытия заседания.

Путин весь день просидел в компании Шойгу и Герасимова / Фото из Кремля

Заметим, что соответствующее заседание состоялось в день, когда Россия нанесла массированного ракетного удара по Украине. И поскольку в этот раз достичь поставленных целей не удалось, то не исключаем, что именно поэтому лица подчиненных диктатора из Кремля что-то не слишком сияли. Очевидно, нечем было им кичиться перед Путиным.

Но это не помешало пафосно рассматривать какие-либо важные документы на камеру. Последние, к слову, заблюрили. Чтобы ни в коем случае мы не увидели, что на листочках написано "Р***и п***а".

Напомним, что 16 декабря Россия выпустила 76 ракет по территории Украины. 60 из них удалось сбить силам ПВО. Заметим, что из этих 76 ракет 40 летели на Киевскую область. К счастью, 37 до своей цели так и не долетели.