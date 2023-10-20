Візит Путіна відбувся 19 жовтня. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Хоче зняти з себе відповідальність: у розвідці пояснили, для чого Путін відвідував "штаб СВО"
Путін нібито відвідав штаб російської армії у Ростові
За даними росЗМІ, російський диктатор буцімто відвідав штаб так званої "спеціальної військової операції" в Ростові-на-Дону. Звідти нібито ворожі генерали "керують" війною в Україні.
Зазначається, що про стан справ з так званою "спеціальною військовою операцією" Путіну доповів начальник російського генштабу Валерій Герасимов.
Крім цього, також диктатор обговорив "важливі питання" війни з представниками вищого керівництва міноборони.
Путін у Ростові: дивіться відео
Інші подібні візити Путіна
- Нагадаємо, що 16 грудня минулого року Владімір Путін відвідав об’єднаний штаб так званої "спеціальної військової операції". Ціль президента була показати колективну відповідальність за поразки у війні.
- Повідомляли, що Путін хотів послухати пропозиції щодо наступних кроків "спеціальної військової операції".
- На думку експертів, цією зустріччю Путін мав на меті продемонструвати колективну відповідальність за війну проти України.
- Аналітики з американського Інституту вивчення війни пояснили, для чого Путін відвідав штаб. Вони вважають, що відповідний публічний жест – спроба реабілітувати імідж не лише самого Путіна, а й міноборони Росії.