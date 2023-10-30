Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про відчайдушні дії росіян біля міста. За його словами, окупанти активно самознищуються.

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Так, один полонений росіянин розповів, що з його роти лишилось чи шестеро, чи семеро бійців. П'ятеро з них вирішили підірвати себе з остраху українського полону.

Ба більше, вони не були якимись професійними військовими, які мали важливу інформацію. Мова про звичайних мобілізованих.

Однак на Авдіївку кидають також спецпризначенців і тих, що штурмували Бахмут. До того ж трапляються залишки сил псевдореспублік.

Навіщо росіянам Авдіївка

"Авдіївка має стратегічне значення тільки в одному випадку – це висоти і декілька десятків кілометрів лінії фронту. Усе решта – це політика, рішення, ухвалене в Кремлі", – наголосив Барабаш.

Як відомо, останнім часом окупанти мають багато невдач на різних напрямках – Бахмутському, Запорізькому, Херсонському. Тому Росія намагається досягти хоч якогось успіху, щоб підгодувати зацікавленість у мобілізації.

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