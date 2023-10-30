Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про відчайдушні дії росіян біля міста. За його словами, окупанти активно самознищуються.
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Так, один полонений росіянин розповів, що з його роти лишилось чи шестеро, чи семеро бійців. П'ятеро з них вирішили підірвати себе з остраху українського полону.
Ба більше, вони не були якимись професійними військовими, які мали важливу інформацію. Мова про звичайних мобілізованих.
Однак на Авдіївку кидають також спецпризначенців і тих, що штурмували Бахмут. До того ж трапляються залишки сил псевдореспублік.
Навіщо росіянам Авдіївка
"Авдіївка має стратегічне значення тільки в одному випадку – це висоти і декілька десятків кілометрів лінії фронту. Усе решта – це політика, рішення, ухвалене в Кремлі", – наголосив Барабаш.
Як відомо, останнім часом окупанти мають багато невдач на різних напрямках – Бахмутському, Запорізькому, Херсонському. Тому Росія намагається досягти хоч якогось успіху, щоб підгодувати зацікавленість у мобілізації.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- Протягом останніх трьох діб росіяни зменшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. Це може бути пов'язано з погіршенням погодних умов або тим, що ворог перекинув літаки на важчі напрямки.
- У британській розвідці зазначили, що під Авдіївкою росіяни зазнали найбільших втрат за 2023 рік. Водночас окупанти не можуть досягти суттєвих успіхів.
- Авдіївський терикон розташований у сірій зоні, де не можуть закріпитися жодні сили. Прапор, який встановили там росіяни, знищено точним ударом українського безпілотника.