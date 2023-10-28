Окупанти сподівалися швидко захопити Авдіївку, але їм це не вдається. Прапор, який вони установили на Авдіївському териконі, знесли дроном Збройні сили України.

Дивіться також У росіян обмаль резервів: звідки перекидають сили на Авдіївський напрямок

Що помітили у розвідці

Британська розвідка постійно аналізує ситуацію в Україні та пише короткі повідомлення у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Цього разу вони звернули увагу на масштаб втрат росіян, які вже не раз обговорювали у ЗМІ.

Росія, ймовірно, перекинула в цей сектор підрозділи до восьми бригад. Ці підрозділи, ймовірно, зазнали одних з найвищих у 2023 році втрат серед російських військ,

– стримано, але змістовно прокоментували в Британії.

Також у повідомленні підкреслили, що для Росії бої за Авдіївку не приносять результату. Влада вимагає взяти місто, але військовим це не вдається – вони "не можуть організувати ефективні наступальні дії на оперативному рівні". Така оцінка суголосна з українським баченням: представник ГУР МО Андрій Юсов також вважає, що вимога взяти Авдіївку – це політичне завдання.

Іще британці зауважують, що проросійські "воєнкори" жорстко критикують тактику російських військових і невдачі на Авдіївському напрямку для держави-агресора є викликом – утім, як і невдачі в Україні загалом.

Дивіться також Ворог досі намагається оточити Авдіївку, – у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

В Україні розповіли про втрати росіян