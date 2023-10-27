За майже 20 місяців повномасштабного вторгнення окупанти вичерпали запаси своєї армії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, припустивши, як далі розвиватиметься ситуація у районі Авдіївки.

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Вперто пруть на Авдіївку

Зараз росіяни перекидають дві бригади з другої загальновійськової армії та тягнуть їх до Авдіївки. На думку Жданова, російський наступ на Авдіївському напрямку це не військове питання, а політичне.

Не дарма людина схожа на Владіміра Путіна відвідувала Ростов-на-Дону буквально за тиждень до початку наступальної операції. Нещодавно також з'явилася інформація, що нібито Сєргєй Шойгу приїжджав на окуповану територію, де заслуховував командувачів груп армій. Тут політичне завдання і поки ми не завдамо їм поразки, росіяни намагатимуться сунутися,

– мовив військовий експерт.

Російські солдати вже самі розуміють, що приречені на поразку. Зокрема, підрозділи "Шторм-Z" відмовляються наступати на Авдіївському напрямку, тож росіяни за умов амністії перекинули вагнерівців, які брали участь у заколоті Євгєнія Пригожина.

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"Відсоток мобілізованих мінімальний, там переважно воюють кадрові військові та контрактники. Окупанти за гроші й під тиском наказу так вперто пруть на Авдіївку", – зазначив Жданов.

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Резервів обмаль

Стратегічних запасів наразі у російської армії немає. На початку жовтня росіяни перекинули в Україну останній стратегічний резерв – недоформовані й недоукомплектовані 25 та 18 загальновійськові армії. Як зауважив військовий експерт, більше таких великих формувань у Росії немає.

Наступні формування вже плануються на наступний рік,

– наголосив Жданов.

Єдине, що у росіян залишилося це армії другого ешелону, звідки окупанти беруть особовий склад. Іноді найбільш боєздатні частини такі як десантні полки й дивізії перекидають вздовж лінії фронту.

"Фактично можна сказати, що гасять пожежу там, де вона виникає. Це говорить про те, що у противника обмаль резервів", – додав військовий експерт.

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