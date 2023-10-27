За майже 20 місяців повномасштабного вторгнення окупанти вичерпали запаси своєї армії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, припустивши, як далі розвиватиметься ситуація у районі Авдіївки.
Зверніть увагу Росія стягує великі ресурси до Авдіївки: військовий оглядач припустив подальші кроки ворога
Вперто пруть на Авдіївку
Зараз росіяни перекидають дві бригади з другої загальновійськової армії та тягнуть їх до Авдіївки. На думку Жданова, російський наступ на Авдіївському напрямку це не військове питання, а політичне.
Не дарма людина схожа на Владіміра Путіна відвідувала Ростов-на-Дону буквально за тиждень до початку наступальної операції. Нещодавно також з'явилася інформація, що нібито Сєргєй Шойгу приїжджав на окуповану територію, де заслуховував командувачів груп армій. Тут політичне завдання і поки ми не завдамо їм поразки, росіяни намагатимуться сунутися,
– мовив військовий експерт.
Російські солдати вже самі розуміють, що приречені на поразку. Зокрема, підрозділи "Шторм-Z" відмовляються наступати на Авдіївському напрямку, тож росіяни за умов амністії перекинули вагнерівців, які брали участь у заколоті Євгєнія Пригожина.
"Відсоток мобілізованих мінімальний, там переважно воюють кадрові військові та контрактники. Окупанти за гроші й під тиском наказу так вперто пруть на Авдіївку", – зазначив Жданов.
Яка у Росії ситуація зі стратегічними резервами: дивіться відео
Резервів обмаль
Стратегічних запасів наразі у російської армії немає. На початку жовтня росіяни перекинули в Україну останній стратегічний резерв – недоформовані й недоукомплектовані 25 та 18 загальновійськові армії. Як зауважив військовий експерт, більше таких великих формувань у Росії немає.
Наступні формування вже плануються на наступний рік,
– наголосив Жданов.
Єдине, що у росіян залишилося це армії другого ешелону, звідки окупанти беруть особовий склад. Іноді найбільш боєздатні частини такі як десантні полки й дивізії перекидають вздовж лінії фронту.
"Фактично можна сказати, що гасять пожежу там, де вона виникає. Це говорить про те, що у противника обмаль резервів", – додав військовий експерт.
Бої біля Авдіївки
- Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джо Кірбі повідомив, що російська армія втратила під час масованого штурму на Авдіївку щонайменше 125 одиниць бронетехніки, а військового обладнання на понад батальйон.
- За даними речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, росіяни з Півдня перемістили свою бронетехніку під Авдіївку. Окупанти не припиняють штурм міста.
- Наразі на Авдіївському напрямку переважно воюють контрактники. Окупанти свідомо ідуть на війну, щоб заробити гроші. Тому на численні втрати росіяни не сильно зважають.