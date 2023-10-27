Хто зараз воює біля Авдіївки розповів для 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

Цікаво Наші можуть цим скористатися: які перспективи перед ЗСУ відкриває наступ росіян на Авдіївку

Ліквідація росіян як на полі бою, так і у власних міжусобицях, безумовно, грає на руку Україні, зауважив Світан. За його словами, загалом ЗСУ доведеться ліквідувати близько півмільйона окупантів, які свідомо обрали шлях вбивати українців.

Зараз у ворожій армії справді починають бунтувати примусово мобілізовані – ті, кого привезли на війну з місць позбавлення волі.

З одного боку, їх незаконно відправили на фронт, з іншого – це єдині, хто справді можуть не погоджуватися із наказами. Однак це не масові протести і навряд вони до чогось значного призведуть, їх можуть просто розстріляти командири, як і попередників.

Решта росіян, яка останнім часом стала в стрій – це контрактники, які свідомо приходили, брали до рук зброю для того, щоб вбивати українців, це в чистому вигляді тероризм,

– зауважив полковник запасу.

Світан розповів про ситуацію навколо Авдіївки: дивитися відео

Хто воює біля Авдіївки

На Авдіївський напрямок зараз в основному кидають контрактників, які прийшли за "довгим" рублем.

Цим пояснюється і відсутність значних протестних настроїв від росіян через великі втрати біля Авдіївки. Так, наприклад, було біля Вугледара, коли все більше з'являлося повідомлень від обурених сімей загиблих на війні.

Натомість на Авдіївку зараз відправляють людей, які свідомо йдуть на виконання бойових завдань, буквально гинуть і мовчать.

За словами військового аналітика, на Авдіївський напрямок зараз перекидають все більше додаткових сил та засобів. Там перед ворогом стоїть завдання оточити гарнізон ЗСУ, адже витіснити не вдалося завдяки потужному укріпленню.

Зараз там дещо знизилась інтенсивність через погоду, туман та дощі не дають активно рухатися російській техніці і не дозволяють працювати безпілотникам. Однак, вважає Світан, як тільки погода налагодиться, росіяни одразу ж ринуть в штурми і зупиняться лише коли почнуться серйозні дощі, що повністю унеможливить рух по дорогах з не твердим покриттям. Мовиться про кілька тижнів, щонайменше.

Останні новини з Авдіївського напрямку