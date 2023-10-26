Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що там росіяни сконцентрували підрозділи декількох загальновійськових армій.
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"Вони (окупанти – 24 Канал) на 50% виконали бойову задачу по Авдіївському терикону. Він перетворюється на "сіру зону". "Сіра зона" – зона, яка не контролюється жодною зі сторін", – сказав Коваленко.
Однак деякі ділянки все ж контролюють Сили оборони України. Також над териконом зберігся вогневий контроль. На думку військово-політичного оглядача, окупанти намагатимуться й надалі перерізати залізницю.
Вони бачать у цьому перспективу найближчу. І саме зайняти Авдіївський терикон. Тому загроза досить велика. Ризики дуже великі,
– додав Олександр Коваленко.
За його словами, ситуація там змінюється ледь не щохвилини. Загарбники на Авдіївському напрямку намагаються наступати саме по флангах. Так само як було в Бахмуті.
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Ситуація на Авдіївському напрямку
- Росіяни не полишають спроб окупувати Авдіївку. Нині це одна з найгарячіших точок на фронті. Окупанти хочуть її оточити, тому активно застосовують авіацію.
- Як повідомили в Інституті вивчення війни, за 10 днів штурму Авдіївки загарбники втратили 109 одиниць техніки. Мовиться про танки та бойові броньовані машини. Водночас втрат у техніці може бути більше. Так окремі джерела повідомляють, що "вибули зі строю" 200 військових машин.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Авдіївка має для окупантів здебільшого політичне значення. Загарбники хочуть показати хоч якусь "перемогу". Водночас цей населений пункт має й стратегічне значення для ворога.