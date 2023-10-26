Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что там россияне сконцентрировали подразделения нескольких общевойсковых армий.
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"Они (оккупанты – 24 Канал) на 50% выполнили боевую задачу по Авдеевскому террикону. Он превращается в "серую зону". "Серая зона" – зона, которая не контролируется ни одной из сторон", – сказал Коваленко.
Однако некоторые участки все же контролируют Силы обороны Украины. Также над терриконом сохранился огневой контроль. По мнению военно-политического обозревателя, оккупанты будут пытаться и дальше перерезать железную дорогу.
Они видят в этом перспективу ближайшую. И именно занять Авдеевский террикон. Поэтому угроза достаточно велика. Риски очень велики,
– добавил Александр Коваленко.
По его словам, ситуация там меняется чуть ли не ежеминутно. Захватчики на Авдеевском направлении пытаются наступать именно по флангам. Так же, как было в Бахмуте.
Оккупанты собирают ресурсы на Авдеевском направлении: смотрите видео
Ситуация на Авдеевском направлении
- Россияне не покидают попыток оккупировать Авдеевку. Сейчас это одна из самых горячих точек на фронте. Оккупанты хотят ее окружить, поэтому активно применяют авиацию.
- Как сообщили в Институте изучения войны, за 10 дней штурма Авдеевки захватчики потеряли 109 единиц техники. Речь идет о танках и боевых бронированных машинах. В то же время потерь в технике может быть больше. Так отдельные источники сообщают, что "выбыли из строя" 200 военных машин.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что Авдеевка имеет для оккупантов в основном политическое значение. Захватчики хотят показать хоть какую-то "победу". В то же время этот населенный пункт имеет и стратегическое значение для врага.