Аналитики американского Института изучения войны, ссылаясь на украинского офицера запаса, подчеркнули, что российская армия потеряла под Авдеевкой 109 единиц техники. Таким образом, это могло стать наиболее неудачной операцией для России с начала полномасштабной войны.

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Россия понесла безумные потери возле Авдеевки

Эксперты отметили, что большинство потерь российской армии у Авдеевки в технике составляют боевые бронированные машины и танки. В частности, во время штурма россияне потеряли такие транспортные средства как БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортеры БТР и т.д.

Аналитики, ссылаясь на заявления украинского офицера, также считают, что потери россиян в технике в районе Авдеевки, вероятно, превысили неудачную переправу через Северский Донец в мае 2022 года, а также превысят потери в районе Угледара с ноября 2022 по апрель 2023 года.

В то же время в ISW убеждают, что цифры в утраченной технике россиян могут вырасти, ведь более десятка машин не попали в список из-за несоответствия изображений. Кроме того, два других источника оценили потери техники россиян под Авдеевкой в 200 военных машин.

Россияне неудачно наступали у Авдеевки

Аналитики, ссылаясь на российского военного блоггера, сказали, что украинские силы успешно контратаковали и оттеснили российские войска от Бердичи, расположенные в 10 километрах северо-западнее Авдеевки. Ситуация накалилась 25 октября, когда российские войска начали наступательные действия в районе Авдеевки.

Геолокационные изображения, опубликованные 24 октября, показали, что российские войска продвинулись к северо-западу от Красногоровки, расположенной в 5 километрах к северо-западу от Авдеевки.

Согласно сообщению Генштаба Украины, российские войска предпринимали безуспешные попытки атаковать на нескольких участках вблизи Авдеевки. Это районы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное и Невельское.

В то же время 25 октября известный российский военный блоггер заявил, что российские войска добились "большого тактического успеха" во время наступления на Авдеевку и у Степного, продвигаясь к железнодорожной линии к северу от Авдеевки. Другой российский блоггер сообщил, что российские войска продвигаются из Красногоровки в сторону Новокалинового, расположенного в 7 километрах к северу от Авдеевки.

Кроме того, российские войска утверждают, что контролируют террикон Авдеевки. Эти слова также подтвердил экспертам ISW и украинский военный обозреватель. Однако глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг эти заявления, отметив, что территория остается спорной "серой зоной".

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