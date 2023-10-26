Аналитики американского Института изучения войны, ссылаясь на украинского офицера запаса, подчеркнули, что российская армия потеряла под Авдеевкой 109 единиц техники. Таким образом, это могло стать наиболее неудачной операцией для России с начала полномасштабной войны.
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Россия понесла безумные потери возле Авдеевки
Эксперты отметили, что большинство потерь российской армии у Авдеевки в технике составляют боевые бронированные машины и танки. В частности, во время штурма россияне потеряли такие транспортные средства как БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортеры БТР и т.д.
Аналитики, ссылаясь на заявления украинского офицера, также считают, что потери россиян в технике в районе Авдеевки, вероятно, превысили неудачную переправу через Северский Донец в мае 2022 года, а также превысят потери в районе Угледара с ноября 2022 по апрель 2023 года.
В то же время в ISW убеждают, что цифры в утраченной технике россиян могут вырасти, ведь более десятка машин не попали в список из-за несоответствия изображений. Кроме того, два других источника оценили потери техники россиян под Авдеевкой в 200 военных машин.
Россияне неудачно наступали у Авдеевки
Аналитики, ссылаясь на российского военного блоггера, сказали, что украинские силы успешно контратаковали и оттеснили российские войска от Бердичи, расположенные в 10 километрах северо-западнее Авдеевки. Ситуация накалилась 25 октября, когда российские войска начали наступательные действия в районе Авдеевки.
Геолокационные изображения, опубликованные 24 октября, показали, что российские войска продвинулись к северо-западу от Красногоровки, расположенной в 5 километрах к северо-западу от Авдеевки.
Согласно сообщению Генштаба Украины, российские войска предпринимали безуспешные попытки атаковать на нескольких участках вблизи Авдеевки. Это районы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное и Невельское.
В то же время 25 октября известный российский военный блоггер заявил, что российские войска добились "большого тактического успеха" во время наступления на Авдеевку и у Степного, продвигаясь к железнодорожной линии к северу от Авдеевки. Другой российский блоггер сообщил, что российские войска продвигаются из Красногоровки в сторону Новокалинового, расположенного в 7 километрах к северу от Авдеевки.
Кроме того, российские войска утверждают, что контролируют террикон Авдеевки. Эти слова также подтвердил экспертам ISW и украинский военный обозреватель. Однако глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг эти заявления, отметив, что территория остается спорной "серой зоной".
Ситуация вокруг Авдеевки: последние новости
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что в российской армии сейчас стоит задача окружить Авдеевку, закрыв кольцо и образовав там котел. В то же время, он заверил, что оккупантам этого не удастся сделать.
- Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что россияне всеми силами пытаются штурмовать Авдеевку, даже применяя авиацию. Однако, по его словам, наши защитники держат оборону возле города.
- Кроме того, в сети появилось видео, как украинские военные уничтожили российский флаг на Авдеевском терриконе. Пока эта территория находится в "серой зоне", ведь россияне наступают, но не могут закрепиться.