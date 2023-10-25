Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал 24 Каналу о ситуации на Авдеевском направлении. По его словам, российские захватчики прилагают усилия, чтобы продвигаться вперед.
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Противник не покидает Авдеевку
"Враг пытается идти вперед, а потом мы выбиваем его обратно. Поэтому говорить о какой-то устоявшейся ситуации не нужно. То есть там продолжаются активные бои", – сказал Штупун.
На Авдеевском направлении россияне активно применяют авиацию. Однако украинские воины стойко удерживают оборону.
Штупун отметил, что личный состав оккупантов под Авдеевкой, увидев количество потерь, пытается бежать с фронта. Однако российское руководство снова отправляет войско на поле боя.
Несколько уменьшилась активность. Враг сейчас проводит какую-то перегруппировку,
– объяснил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
По его словам, сейчас россияне больше применяют пехоту, маленькие штурмовые группы, а на отдельных участках фронта – большие штурмовые группы по 30 – 40 человек. В конце концов, захватчики атакуют меньшим количеством, ведь за последние 6 дней потеряли 2,5 тысячи солдат убитыми и ранеными.
Это довольно ощутимо даже для России с тем, что они не берегут свой личный состав,
– подчеркнул Александр Штупун.
Он подчеркнул, что оккупанты больше боятся российских карательных органов и сесть в тюрьму, чем погибнуть на фронте.
Враг проводит безуспешные боевые действия
Как подчеркнул Александр Штупун, воины ОСГВ "Таврия" имели частичный успех западнее Вербового. Украинские защитники постепенно закрепляются, наносят оккупантам потери, проводят разведку и разминирование.
Всего на Таврическом направлении враг нанес 2 ракетных и 10 авиационных ударов. Кроме того, противник провел 49 боевых столкновений и совершил 932 обстрела.
Как отметил Штупун, оккупанты проводили безуспешные наступательные действия в районах Степового, Авдеевки, Северного, Невельского. Более 10 атак противника потерпели неудачу.
Также фиксируется самовольное оставление боевых порядков представителями российских отрядов "Шторм-Z". Определенное количество отказывается подчиняться своему командованию,
– подчеркнул Александр Штупун.
Заметим, что в районе Марьинки и Победы успешно отбиты более 20 штурмов россиян.
На Шахтерском и Запорожском направлениях в населенных пунктах Новомихайловка, Пречистовка, Старомайорское, южнее Золотой Нивы Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области все атаки врага потерпели неудачу.
Потери противника на Таврическом направлении
Александр Штупун отметил, что украинская артиллерия работает достаточно продуктивно. В течение суток выполнили 1 228 огневых задач. Общие потери врага составили 409 человек.
Кроме того, три оккупанта сдались в плен. Силы обороны уничтожили 28 единиц техники: три танка, восемь бронированных машин и семь артиллерийских систем. В частности, воины уничтожили вражеский склад боеприпасов и повредили 18 единиц военной техники.
Ситуация в районе Авдеевки: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский во время ежедневного селекторного совещания подчеркнул, что на Купянском и Авдеевском направлениях идут тяжелые бои. Однако украинские военные стойко удерживают позиции.
- Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш пояснил, что Авдеевка для оккупантов имеет в основном политическое значение. Враг пытается окружить город, чтобы показать хотя какую-то победу. Кроме того, по его словам, россияне не смогут войти в город и сделать из Авдеевки "второй Бахмут".
- Ранее Барабаш заявил, что россияне объясняют безумные потери под Авдеевкой тем, что опередили главный удар ВСУ по Донецку и поэтому первыми пошли в наступление. Поэтому враг пытается окружить город и применяет для этого авиацию.