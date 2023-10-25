Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів 24 Каналу про ситуацію на Авдіївському напрямку. За його словами, російські загарбники докладають зусиль, аби рухатися вперед.

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Противник не полишає Авдіївку

"Ворог намагається йти вперед, а потім ми вибиваємо його назад. Тому говорити про якусь сталу ситуацію не потрібно. Тобто там тривають активні бої", – сказав Штупун.

На Авдіївському напрямку росіяни активно застосовують авіацію. Однак українські воїни стійко тримають оборону.

Штупун зауважив, що особовий склад окупантів, який кидають під Авдіївку, побачивши кількість втрат, намагається тікати з фронту. Однак російське керівництво знову відправляє військо на поле бою.

Дещо зменшилася активність. Ворог наразі проводить якесь перегрупування,

– пояснив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

За його словами, зараз росіяни більше застосовують піхоту, маленькі штурмові групи та на окремих ділянках фронту – великі штурмові групи по 30 – 40 осіб. Зрештою, загарбники атакують меншою кількістю, адже за останні 6 днів втратили 2,5 тисячі солдатів вбитими й пораненими.

Це досить відчутно навіть для Росії з тим, що вони не бережуть свій особовий склад,

– підкреслив Олександр Штупун.

Він наголосив, окупанти більше бояться російських каральних органів та сісти у в'язницю, ніж загинути на фронті.

Ворог проводить безрезультатні бойові дії

Як наголосив Олександр Штупун, воїни ОСУВ "Таврія" мали частковий успіх західніше Вербового. Українські захисники поступово закріплюються, завдають окупантам втрат, проводять розвідку та розмінування.

Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 2 ракетних та 10 авіаційних ударів. Крім того, противник провів 49 бойових зіткнень і здійснив 932 обстріли.

Як наголосив Штупун, окупанти проводили марні наступальні дії у районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Невельського. Понад 10 атак противника зазнали невдачі.

Також фіксується самовільне залишення бойових порядків представниками російських загонів "Шторм-Z". Певна кількість відмовляється підкорятися своєму командуванню,

– наголосив Олександр Штупун.

Зауважимо, у районі Мар'їнки та Побєди успішно відбито понад 20 штурмів росіян.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках у населених пунктах Новомихайлівка, Пречистівка, Старомайорське, південніше Золотої Ниви Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області всі атаки ворога зазнали невдач.

Втрати ворога на Таврійському напрямку

Олександр Штупун зазначив, що українська артилерія працює досить продуктивно. Протягом доби виконано 1228 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 409 осіб.

Крім того, три окупанти здалися в полон. Сили оборони знищили 28 одиниць техніки: три танки, вісім броньованих машин та сім артилерійських систем. Зокрема, воїни знищили ворожий склад боєприпасів й пошкодили 18 одиниць військової техніки.

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