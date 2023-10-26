Одна з найгарячіших точок на карті бойових дій – Авдіївка. Ворог не відмовляється від намірів її оточити та активно застосовує авіацію, про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони на Таврійському напрямку Олександр Штупун.

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Завдає авіаударів та кидає вперед бронетехніку

За словами полковника, росіяни намагалися з Півдня кинути вперед механізовані колони, багато бронетехніки, але зазнали відчутних втрат. Крім того, противник не припиняє завдавати авіаударів. За минулу добу їх було 16, найбільше – на Донеччині. Окупанти використовують як гелікоптери Ка-52, так і літаки Су-25. Також були зафіксовані й скиди керованих авіабомб.

Тим часом наші воїни стійко тримають оборону. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку окупанти продовжують вести активні штурмові дії. Тут в районах Мар’їнки та Новомихайлівки українці відбили 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

Водночас, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Про позитивні новини з цього напрямку повідомлятимуть окремо, уточнив Штупун.

Загалом на Таврійському напрямку знищено 460 окупантів та 49 одиниць ворожої техніки, а також три склади боєприпасів.

Росіяни втратили під Авдіївкою

В Інституті вивчення війни заявили, що за 10 днів штурму Авдіївки росіяни втратили 109 одиниць техніки. Йдеться про бойові броньовані машини й танки. Зокрема, це такі транспортні засоби, як БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, танки Т-72, ​​Т-64, Т-80, бронетранспортери БТР тощо.

Аналітики вважають, що втрати росіян у техніці в районі Авдіївки, ймовірно, перевищили невдалу переправу через Сіверський Донець у травні 2022, а також перевищать втрати в районі Вугледара з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

Водночас в ISW наголошують, що втрат у техніці може бути навіть більше. Окремі джерела повідомляють про 200 військових машин, які "вибули зі строю".