Щемливими кадрами поділилися військові Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". На них – порятунок пораненого у важких боях побратима.

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"Тримайся, ти сильний"

На відео можна побачити роботу бійців Штурмовий полк "Цунамі" бригади "Лють": те, як вони турботливо кладуть пораненого на ноші та евакуюють його з поля бою. "Тримайся братику", "Бистріше, брати", – лунають голоси воїнів.

Далі чуємо, що медик по дорозі до лікарні намагається заспокоїти товариша, який стогне від болю: "Я розумію, що важко", "Дихаєш? Молодець, тримайся, ти сильний", "Все, буде добре", "Терпи, терпи", "Боляче, важко, я розумію".

"Приїдеш, погуляєш, сходиш на річку. Ми приїдем до тебе...Тримайся, тримайся, друже", – втішає медик свого пораненого побратима.

Військові рятують свого побратима: відео "Лють"

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