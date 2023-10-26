Щемливими кадрами поділилися військові Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". На них – порятунок пораненого у важких боях побратима.
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"Тримайся, ти сильний"
На відео можна побачити роботу бійців Штурмовий полк "Цунамі" бригади "Лють": те, як вони турботливо кладуть пораненого на ноші та евакуюють його з поля бою. "Тримайся братику", "Бистріше, брати", – лунають голоси воїнів.
Далі чуємо, що медик по дорозі до лікарні намагається заспокоїти товариша, який стогне від болю: "Я розумію, що важко", "Дихаєш? Молодець, тримайся, ти сильний", "Все, буде добре", "Терпи, терпи", "Боляче, важко, я розумію".
"Приїдеш, погуляєш, сходиш на річку. Ми приїдем до тебе...Тримайся, тримайся, друже", – втішає медик свого пораненого побратима.
Військові рятують свого побратима: відео "Лють"
Яка ситуація на фронті: останні новини
- ЗСУ продовжують контрнаступати на Запорізькому напрямку. Так, наші захисники просунулися на захід від Роботиного.
- Тривають також наступальні дії українців на Мелітопольському напрямку, там вони досягли часткового успіху на захід від Вербового.
- Крім того, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області та наступають під Кліщіївкою.
- На Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках наші воїни тримають оборону і відбивають ворожі атаки.
- На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.