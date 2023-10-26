За добу, за даними українського Генштабу, відбулося 78 бойових зіткнень. 24 Канал аналізує ранкове зведення, дані Інституту вивчення війни (ISW) та онлайн-мапи DeepState та інформує про актуальну ситуацію на фронті станом на 26 жовтня.

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Під Авдіївкою відбито 15 атак: дані Генштабу

Російські окупанти наступали у районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового,

– ідеться у ранковому зведені Генштабу.

Карта бойових дій станом на 26 жовтня: дивіться відео

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Наступ біля Кліщіївки: карта

Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога.

Що відбувається поблизу Авдіївки: карта

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту,

– йдеться у зведенні Генштабу.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

До слова, в ISW підтвердили, що російські війська 25 жовтня вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Де є успіхи, напрямки просування ЗСУ

В Інституті вивчення війни також зазначили, що українські війська продовжили контрнаступати на Запорізькому напрямку та досягли підтверджених успіхів. Зокрема, українські захисники просунулися далі на захід від Роботиного.

Також повідомляють, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку та досягли часткового успіху на захід від Вербового. В Інституті цитують українського військового оглядача, який стверджував, що російські війська відійшли з Північно-Західної околиці Новопрокопівки.

Крім того, аналітики наводять дані російського "воєнкора", який повідомив, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи досягли російських позицій біля Вербового в ніч з 24 на 25 жовтня.

Російські джерела, які наводить ISW, також стверджують, що українські війська утримують позиції в Кринках та біля Антонівського залізничного та автомобільного мостів.