В сутки, по данным украинского Генштаба, произошло 78 боевых столкновений. 24 Канал анализирует утреннюю сводку, данные Института изучения войны (ISW) и онлайн-карты DeepState и информирует об актуальной ситуации на фронте по состоянию на 26 октября.

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Под Авдеевкой отражены 15 атак: данные Генштаба

Российские оккупанты наступали в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового,

– говорится в утренней сводке Генштаба.

Карта боевых действий на 26 октября: смотрите видео

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага возле Надии и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

Наступление возле Клещеевки: карта

В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безрезультатными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак врага.

Что происходит поблизости Авдеевки: карта

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

– говорится в возведении Генштаба.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

К слову, в ISW подтвердили, что российские войска 25 октября вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Где есть успехи, направления продвижения ВСУ

В Институте изучения войны также отметили, что украинские войска продолжили контрнаступать на Запорожском направлении и достигли подтвержденных успехов. В частности, украинские защитники продвинулись дальше к западу от Работиного.

Также сообщают, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении и достигли частичного успеха к западу от Вербового. В Институте цитируют украинского военного обозревателя, утверждавшего, что российские войска отошли с Северо-Западной окраины Новопрокопки.

Кроме того, аналитики приводят данные российского "военкора", который сообщил, что две украинские диверсионно-разведывательные группы достигли российских позиций возле Вербового в ночь с 24 на 25 октября.

Российские источники, которые приводит ISW, также утверждают, что украинские войска удерживают позиции в Крынках и возле Антоновского железнодорожного и автомобильного мостов.