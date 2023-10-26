С момента начала полномасштабной войны в Украине враг потерял 297 120 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно точно сосчитать из-за интенсивных боевых действий.

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Потери врага в технике

танков – 5141 (+29);

боевых бронированных машин – 9715 (+18);

артиллерийских систем – 7155 (+30);

РСЗО – 834 (+1);

средств ПВО – 556 (+2);

самолетов – 320 (+0);

вертолетов / helicopters – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5389 (+17);

крылатых ракет – 1538 (+0);

кораблей / катеров – 20 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9507 (+33);

специальной техники – 1010 (+3).



Потери врага в технике 26 октября 2023 года

Потери врага в Украине: последние новости