Во временно оккупированном Донецке недавно было громко. Наши разведчики уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков.

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Кому именно принадлежал этот склад

Украинские защитники ударили высокоточным оружием по базе вооружения, которую оккупанты обустроили на улице Ревякина. В результате вражеская цель была уничтожена.

База с вооружением принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск, которая сейчас задействована в штурмовых действиях в районе Авдеевки,

– говорится в сообщении.

Удар по этому складу с боекомплектом был нанесен 23 октября в 03:20 ночи.



Именно здесь располагался вражеский склад с боеприпасами / Фото ГУР МО

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