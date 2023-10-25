Во временно оккупированном Донецке недавно было громко. Наши разведчики уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков.
Читайте также Взрывчатка была под сиденьем: в Бердянске подорвали российского военного
Кому именно принадлежал этот склад
Украинские защитники ударили высокоточным оружием по базе вооружения, которую оккупанты обустроили на улице Ревякина. В результате вражеская цель была уничтожена.
База с вооружением принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск, которая сейчас задействована в штурмовых действиях в районе Авдеевки,
– говорится в сообщении.
Удар по этому складу с боекомплектом был нанесен 23 октября в 03:20 ночи.
Именно здесь располагался вражеский склад с боеприпасами / Фото ГУР МО
Последние новости о потерях российских оккупантов
- Недавно воины ССО уничтожили на Запорожском направлении вражеской техники в целом на 25 миллионов долларов. Россияне потеряли БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС и РЛС "Зоопарк".
- Не так давно украинская разведка обнародовала перехваченный разговор одного из оккупантов. Во время беседы с матерью захватчик посетовал на отсутствие продвижений, а также рассказал о серьезных потерях в российской армии.
- Как сообщалось ранее, Минобороны Великобритании подсчитало потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Захватчики могли потерять в этой войне около 290 000 личного состава убитыми и ранеными.