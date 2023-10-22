При этом количество оккупантов, которые точно никогда больше не будут ступать на украинскую землю меньше. Официально Генштаб сообщал о ликвидации более 293 тысяч российских захватчиков.

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Россия не ценит жизнь

Минобороны Британии сообщает, что с начала полномасштабного вторжения Россия значительно увеличила присутствие собственных войск на территории Украины. Для вербовки новых оккупантов Кремль использовал финансовый стимул и скрытую мобилизацию населения.

Именно поэтому россиянам удается удерживать давление ВСУ и пытаться проводить наступательные действия, однако для этого они платят высокую цену. К примеру, потери россиян при попытках наступления на Авдеевку выросли на 90%.

Сообщается, что Россия с начала войны потеряла около 150 – 190 тысяч военных убитыми и смертельно ранеными. Общее число всех утрат России, включая раненых составляет 240 – 290 тысяч. Сюда входят и те, кто уже поправился и гипотетически мог возвратиться на войну.

Следует отметить, что и эти подсчеты не входят количество погибших членов ЧВК "Вагнер" и их батальоны из заключенных, воевавших в Бахмуте.

Смена тактики на Авдеевском направлении

При попытках наступления на Авдеевку, сначала россияне наступали растянутыми колоннами бронетехники, но из-за больших потерь вынуждены были сменить тактику. Только в течение 10 октября они потеряли 3 батальона и более 60 единиц бронетехники, что подтвердили внешние наблюдатели.

Русские использовали большие колонны бронетехники для атак на Угледар. Они двигались по дорогам от минных полей и каждый раз подвергались сокрушительным ударам. Это привело к невероятным потерям в российской армии, которые так ничего и не научили захватчиков.

Сейчас оккупанты гонят "голую" пехоту без прикрытия – ее сразу ликвидируют ВСУ. Они пытаются воспроизвести бой за Бахмут, когда россияне не считались с ценой жизней солдат при попытках вытеснить Силы Обороны.