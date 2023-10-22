Только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла еще 980 бойцов. Кроме того, наши защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения.
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Потери России по состоянию на утро 22 октября
- Личного состава – около 293 830 (+980),
- танков – 5081 (+18),
- боевых бронированных машин – 9631 (+19),
- артиллерийских систем – 7032 (+15),
- РСЗО – 825 (+3),
- средств ПВО – 549 (+1),
- самолетов – 320 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5339 (+9),
- крылатых ракет – 1535 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9404 (+13),
- специальной техники – 991 (+1).
Кстати Кадры из Авдеевки: воины ССО мощно уничтожают тяжелую технику и живую силу россиян
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
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