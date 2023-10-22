Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что пока нельзя говорить о высадке украинских военных на левый берег Херсонской области в утвердительном тоне, передает 24 Канал.

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Что известно о работе ВСУ на левом берегу Херсонской области

Наталья Гуменюк подчеркнула, что утверждать информацию о высадке украинских военных на левый берег пока рано. Она подчеркнула, что это лишь выводы аналитиков, опирающиеся на информацию военных корреспондентов России, что, по ее мнению, звучит достаточно странно.

Спикер рассказала, что боевая работа украинских военных ведется на разных направлениях и осуществляется разными способами.

Опора осуществляется на контрбатарейную борьбу, поскольку есть задача вычистить территорию левого берега от врага для того, чтобы облегчить жизнь правому.

– заметила она.

Гуменюк рассказала, что оккупационные войска продолжают обстрелы и мощные атаки с воздуха, поэтому все эти действия направлены на то, чтобы обеспечить нормальную жизнь для проживающих на правобережье Херсонской области людей.

"О продвижении в таких масштабах речь не идет, а речь идет о боевой работе, которая может быть провозглашена, и ее результаты, в том числе только тогда, когда будет закреплен результат", – сказала Гуменюк.

В заключение она отметила, что преждевременные провозглашения о действиях ВСУ возле какого-то населенного пункта очень вредят нашим военным. Представительница напомнила, что любая работа военных без закрепления не считается завершенной.

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